Moustapha Diakhaté demande à Macky de ne pas accueillir Me Moussa Bocar Thiam à l’Apr Après avoir claqué la porte du Ps, Me Moussa Bocar Thiam a dit se tenir « à la disposition du Président Macky Sall ». Une manière à peine voilée d’officialiser sa ‘’transhumance’’ à l’Apr. toutefois, Moustapha Diakhaté demande à Macky Sall de ne pas l’accueillir dans le parti présidentiel. Et les arguments de l’ancien président du groupe parlementaire, BBY, ne sont pas dénués de sens.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Avril 2019 à 19:07 | | 0 commentaire(s)|

« Pour l’unité et la consolidation de la majorité présidentielle, l’Alliance pour la République doit s’interdire d’accueillir en son sein tout transfuge d’un parti de la coalition", a, en effet, écris Moustapha Diakhaté sur sa page Facebook.

« Pendant 7 ans avec ses alliés historiques de BBY, renforcés par des apports nouveaux, le Président Sall s’est doté d’un solide socle politique que son parti doit jalousement protéger, a martelé Diakhaté. Pour cette raison et par loyauté à l’égard de ses partenaires, l'APR ne peut pas servir de réceptacle aux frustrés des partis alliés du président de la République ». Une remarque, tout de même pertinente.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos