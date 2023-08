Moustapha Diakhaté, des prédictions sur Sonko exécutées à la lettre

L’on peut bien être surpris par ce qui rassemble à une intrigue digne des plus grandes élucubrations. Figurez que le Témoin a cherché à dépoussiérer toutes les interventions de Moustapha Diakhaté sur l’affaire Ousmane Sonko. Au cours des sorties médiatiques de l’homme sur le dossier du président de Pastef, il a déroulé un plaidoyer destructeur sur Ousmane Sonko. Dès le début de l’affaire, il a multiplié les sorties pour demander la radiation pure et simple d’Ousmane Sonko de la Fonction publique.



Le deuxième plaidoyer aura été la dissolution de Pastef. Ce qui sera fait au cours de ce mois de juillet par les services du ministère de l’Intérieur. Le troisième plaidoyer sera tout simplement l’arrestation et l’emprisonnement de Sonko. Toutes ces prédictions ont été exécutées par le président Macky Sall et son régime. On n’ira pas jusqu’à dire que le président Moustapha Diakhaté était l’homme de l’ombre dans un plan à dérouler pour briser l’élan de Ousmane Sonko et de Pastef qui étaient devenus l’ennemi numéro 1 contre le système en place.



De toutes les façons, malgré le fait que Moustapha Diakhaté fut exclu de l’APR et ne détenant aucune fonction officielle, il fut très engagé à défendre le régime sur nombre de situations compliquées. Ses positions étaient redoutées et surtout attendues du fait de son courage politique, mais aussi de son expérience d’homme d’Etat. De toutes les façons, l’homme a gardé une proximité avec l’épouse du président Macky Sall dont il fut l’un des premiers administrateurs de la Fondation Servir le Sénégal qui vient d’être dissoute. Si on revient sur ses sorties sur Sonko, tout ce qu’il avait suggéré à l’Etat a été exécuté à la lettre.

LeTémoin