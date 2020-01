« Moustapha Diakhaté est sujet à "des troubles obsessionnels convulsifs ", selon Seydou Gèye Le ministre conseiller en communication à la présidence de la République ne croit pas à une manipulation de forces secrètes, tapies dans l’ombre de l’entourage du chef de l’Etat, qui pousse Moustapha Diakhaté à adopter cette posture de défiance contre le parti présidentiel de l’Apr et de son patron, le président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Janvier 2020 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|

« Moustapha Diakhaté a dépassé l’âge d’être manipulé comme une marionnette », a déclaré Seydou Guèye dans l’émission Grand Jury de ce dimanche. Et d’ajouter, « ce qu’il y a, c’est que depuis plusieurs années il montre des troubles obsessionnels convulsifs comme quand il avait mis en place ‘’Taxawu Sopi’’ ou autres ». Dans tous les cas, a martelé le porte-parole de l’Apr, « ce qui est sûr, c’est que dans un parti, on ne peut accepter de telles postures ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos