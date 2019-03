Moustapha Diakhaté, responsable Apr, « il faut laisser Khalifa et Karim subir leurs peines »

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mars 2019

Le chef de cabinet du président de la République est catégorique sur la question relative à la demande d’amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall.



Moustapha Diakhaté estime que Karim Wade et Khalifa Sall doivent purger leurs peines. « Le pays est stable. Le pays est en paix. Le gouvernement gouverne, l’opposition s’oppose. Les syndicats travaillent. Je ne vois pas une raison qui puisse justifier l’Amnistie de qui que ce soit ou la grâce de qui que ce soit.



Si cela ne tenait qu’à moi, Karim et Khalifa Sall peuvent être libérés demain. Mais ils ont commis des fautes. La Justice a estimé qu’ils ont fait du tort à la communauté nationale et elle les a condamnés. Pour moi, il fait les laisser subir leurs peines jusqu’à terme », a expliqué l’ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, dans un entretien avec nos confrère du journal Le Quotidien. Et d'aller plus loin, en proposant l’abrogation de l’amnistie, de la grâce et même des pouvoirs du président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale.















Le Quotidien





