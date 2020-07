Moustapha Diakhaté sur les insultes de Cissé Lo: « Moustapha Cissé Lo n’a pas parlé à a télé ni à la radio, encore moins avec un journaliste… »

Moustapha Diakhaté se veut clair en ce qui concerne l’affaire Cissé Lo. L’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar demande des poursuites judiciaires pour ceux qui ont enregistré et diffusé les fameux audios. Car, assure-t-il, « Moustapha Cissé Lo n’a pas parlé à la tété, ni à la radio encore moins avec un journaliste ».



Toutefois, il condamne ces propos injurieux qui font l’objet de débats ces derniers jours.



M.Dikahaté estime qu’en ce moment, « on devrait se concentrer sur comment faire pour trouver des solutions afin d’endiguer le coronavirus ».

