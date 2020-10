Moustapha Niasse encense Macky Sall qui fait "renaître l'espoir" sur le Développement “Le Chef de l’Etat, Macky Sall, a fait renaître l’espoir, à l’issue du Conseil Présidentiel du 29 septembre 2020, avec des projections claires, fondées et réalistes, qui maintiennent notre pays sur le cap du développement concerté, dans la perspective de la construction de l’économie pétrolière et gazière”, déclare Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale.

Selon Moustapha Niasse, au plan international, l’Assemblée nationale, pour sa part, est en train de participer activement, avec divers Parlements de toutes les régions de notre continent, à la campagne internationale pour l’annulation de la dette de l’Afrique, conformément à l’engagement des Pouvoirs exécutifs, notamment avec l’Appel lancé à cet effet, par le Président Macky Sall et relayé à l’échelle de la planète.



"Nous devons nous évertuer à mener à bien nos missions, toutes nos missions, en poursuivant notre coopération naturelle avec le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire pour, solidairement, dans le prolongement de l’élan patriotique qui a pris forme avec la survenue de la Pandémie de la Covid-19, nous employer à garantir le succès du Plan de Résilience Economique et Sociale (PRES) et du Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP 2A)”, a-t-il conseillé.

