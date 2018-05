Moustapha Niasse : « le jour où l’avion à bord duquel Moustapha Cissé et moi étions, a failli être bombardé »

À l’occasion de la cérémonie de dédicace du livre intitulé « Du Daara à la diplomatie » d’El Hadj Moustapha Cissé. le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, le préfacier, a témoigné sur le défunt khalife de Pire. A l’en croire, lui, Moustapha Cissé et Yasser Arafat ont failli être tués à bord d’un avion qui survolait l’espace aérien d’un pays du Moyen-Orient, en guerre à l’époque avec son voisin, c'était le 9 mars 1981.



« C’est Moustapha Cissé qui a pris son courage en deux mains et Yasser Arafat qui sont allés vers le cockpit pour se signaler, puisque le pays qui s’apprêtait à bombarder l’avion pensait que les insignes du royaume d’Arabie Saoudite étaient un leurre. S’ils ne l’avaient pas fait, l’avion aurait été bombardé. Donc, c’est un homme de courage, de foi et de volonté», raconte le président de l’Assemblée nationale.











L’Observateur

