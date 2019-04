Moustapha Niasse, président Assemblée nationale : « Quiconque est opposant au Dialogue, s’oppose à l’avenir de la nation »

Selon le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, concernant le dialogue nationale auquel Macky Sall convie tous les Sénégalais, il faut prévoir les deux volets qui seront concomitants.



« C’est un appel aux forces vives de la nation et un appel à la classe politique. Ce n’est pas un dialogue entre hommes politiques ou entre dirigeants, entre leaders de partis ou d’associations, c’est aussi, au-delà de cette donnée-là, de prévoir le dialogue et de le gérer en même temps avec forces vives de la nation. Le Dialogue aura bien lieu, parce que quiconque est opposant au dialogue, s’oppose à l’avenir de la nation », clarifie Moustapha Niasse, avant de lancer : « le dialogue est un principe incontournable de nature citoyenne à contenu moral très élevé et très indispensable pour un pays. Pour ce dialogue-là, il ne s’agira pas de rassembler les hommes politiques pour parler du processus électoral et de la question du parrainage ».













Les Echos

