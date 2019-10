Mouth Bane: ” Mamour Diallo a rédigé sa plainte contre Sonko”

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

La question, beaucoup se la posaient. Pourquoi l’ex directeur des Domaines, Mamour Diallo n’a toujours pas encore porté plainte contre Ousmane Sonko, suite à ses nombreuses accusations dans l’affaire dite des 94 milliards? Le journaliste Mouhamadou Mouth Bane, dans un entretien à “Seneweb”, informe que ça ne serait plus qu’une question de temps. “Je vous dis que la plainte de Mamour est déjà écrite. J’ai eu cette information hier matin parce que je fais des enquêtes sur ce dossier. C’est dans mes recoupements qu’on m’a appris que l’ancien Directeur des domaines a déjà fait sa plainte et il a constitué un pool d’avocats. Le leader du Pastef a aussi mis en place son staff de défense”, informe le directeur de publication de “Dakar Times”.

