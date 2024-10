Mouvement d’humeur aux Manufactures des arts décoratifs de Thiès: Le collège des délégués réclame la réforme des textes

Ils sont 65 agents à arborer des brassards rouges, ce vendredi, devant les Manufactures des arts décoratifs de Thiès. Ces travailleurs réclament la réforme des textes qui régissent cette boîte qu’ils jugent obsolètes et qui limitent la masse salariale. D’après le collège des délégués, leur grille salariale «n’a pas connu une évolution depuis 1985». Mouhamadou Abdoulaye Sarr et ses camarades rappellent que cette société fait partie du patrimoine culturel de l’Afrique et devrait faire même partie du patrimoine classé de l’Unesco.



Pourtant, souligne, Moustapha Cissé, le porte-parole du collège des délégués, «à chaque sortie du président de la République, aussi bien à la présidence qu’au niveau des ministères ou des directions, il y a tout un décor fait de tapisserie, et c’est l’œuvre de ces braves travailleurs». Par conséquent, ils estiment que «ce corps de métier doit être très pris en compte par les autorités du pays».

