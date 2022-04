Mouvement d’humeur dans le secteur de la santé : Des syndicats et organisations de la santé en grève générale jeudi Les syndicats et organisations de la santé décrètent une grève générale pour la journée du jeudi 21 avril 2022 dans toutes les structures du Sénégal.

Réunis ce vendredi 15 avril 2022 à 17h, ces acteurs de la santé ont également décidé de tenir un point de presse le mercredi 20 avril 2022 à partir de 10h à Keur Madia de la Cnts.



Selon Bes Bi, ont pris part à cette rencontre les syndicats Syntras, Satsus, Sacdes, Sdt3S, Sames et l’Association nationale des sages-femmes d’Etat du Sénégal.



