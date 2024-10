Mouvement d'humeur des travailleurs du ministère de l'Énergie : Le préfet interdit le sit-in prévu aujourd'hui Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2024 à 16:54 | | 0 commentaire(s)|

Le préfet de Dakar a refusé la demande de sit-in du collectif des 44 travailleurs en cessation d'activité du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Il le leur a notifié que la déclaration de sit-in d'aujourd'hui est irrecevable.

"J'accuse réception de votre lettre, rappelée en référence et enregistrée par mes services sous le n°4303 du 21 octobre 2024, par laquelle vous déclarez la tenue d'un sit-in prévu le jeudi 24 octobre 2024, de 10 h à 11 h, devant les locaux du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines situés au Building administratif Président Mamadou Dia. En retour, je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n°74-13 du 24 juin 1974 abrogeant et remplaçant des dispositions du Code pénal, la déclaration de manifestation sur la voie publique doit être faite à l'autorité administrative compétente, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. En conséquence, je vous informe que votre déclaration est irrecevable", a dit le préfet dans sa lettre réponse au collectif. D'ailleurs, les travailleurs disent prendre acte de cette décision, mais précisent que "le combat va se poursuivre jusqu'à ce que nos droits soient rétablis". Cependant, ils réitèrent leur appel au dialogue et demandent aux organisations de défense des Droits de l'homme, à la société civile et aux centrales syndicales de venir les soutenir.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76515-mouvement-d-hu...

