Mouvement des engagés du Sénégal sur la situation politique : Aminata Touré appelée à prendre ses responsabilités et son destin en main Le Mouvement des Engagés du Sénégal (Meds) a exprimé toute sa déception et son indignation sur le revirement du Président de la République, Macky Sall relatif au choix d’Aminata Touré à la présidence de l’Assemblée Nationale. Le Meds considère cet acte comme une trahison, aux antipodes de l’élégance politique. Tribune

Selon le Meds, Aminata Touré doit prendre ses responsabilités. Selon le Mouvement des Engagés du Sénégal (Meds), le sort que le Président de la République, Macky Sall à Aminata Touré constitue, aux yeux du coordonnateur dudit mouvement, Moustapha Diémé un «acte politique» savamment orchestré pour tenter d’humilier et de liquider Aminata Touré dont le seul tort est de ne pas être apparenté à la «dynastie Faye Sall».



Le Mouvement des Engagés du Sénégal (Meds) ajoute que celle-ci, «militante engagée» de l’éthique et de la bonne gouvernance, s’est toujours illustrée en faveur du respect de l’état de droit et de la constitution.



«Ce qui témoigne son rejet du 3e mandat qui lui a valu toutes sortes de coups fourrés. En réalité, Macky Sall, après avoir essuyé des revers partout lors des locales, sentant le débâcle inévitable pour les législatives, a dû s’attacher à nouveau les services de Mimi Touré qui, en digne sapeur-pompier de BBY, a accepté de sauver la majorité en devenant la tête de liste. Engagée et combative, elle s’est lancée dans un marathon de plus de 5000 kilomètres, sillonnant villages, hameaux et communes pour limiter la casse et ramener au bercail une majorité inespérée pour Bby», a-t-on lu dans le document.



C’est dans cette optique que le Meds appelle Aminata Touré à prendre ses responsabilités et son destin en main pour faire cape vers les échéances de 2024. «Le Mouvement des Engagés du Sénégal a pris très au sérieux les menaces qui pèsent sur la sécurité physique Aminata Touré.



Le Meds met en garde le Président à qui incombe la mission d’assurer la sécurité de tous les sénégalais de prendre les dispositions les meilleurs pour garantir celle de Aminata Touré», a-t-on lu dans le document.

