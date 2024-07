Mouvements dans la gendarmerie : Le Colonel Saboury Ndiaye atterrit à la tête de la légion Sud

Le nouveau Haut Commandant de la gendarmerie nationale, le général Martin Faye commence à prendre ses marques, en prenant les premières importantes décisions. Un jeu de chaises au niveau du commandement des légions, est annoncé pour les prochains jours, selon une source très au fait. Ainsi, de nouvelles têtes […]<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sénégal</span></strong></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu/ Ziguinchor/ Cheikh Saadbou Diarra</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le nouveau Haut Commandant de la gendarmerie nationale, le général Martin FAYE commence à prendre ses marques en prenant les premières importantes décisions. Un jeu de chaises au niveau du commandement des légions est annoncé pour les prochains jours, selon une source très au fait. Ainsi, de nouvelles têtes vont occuper des postes de responsabilités, de Dakar à Ziguinchor, en passant par Saint-Louis, Tamba et entre autres .</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Parmi ces mesures, après près de 7 ans à la tête de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS), le Colonel Papa Saboury NDIAYE prend le commandement de la légion Sud qui polarise les régions de Ziguinchor, Kolda et Sedhiou. L’ex patron de la DSCOS remplace le très controversé Colonel Maguette Mbaye qui est dorénavant adjoint à l’inspection interne de la gendarmerie nationale, renseigne notre source.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">À noter également que le Lieutenant-Colonel Abdou MBENGUE l’actuel patron de la Légion Ouest à Dakar, pourrait être remplacé. De même, un important mouvement est prévu également dans les autres segments de la gendarmerie mobile et territoriale ainsi qu’au sein de l’Etat Major. </span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Du sang neuf pour être en phase avec le « Jub Jubbal Jubanti » du Président de la République, Bassirou Diomaye FAYE.</span></h5><br /><br />Source : <a href="https://atlanticactu.com/mouvements-dans-la-gendarmerie-le-colonel-saboury-ndiaye-atterrit-a-la-tete-de-la-legion-sud/" class="link">https://atlanticactu.com/mouvements-dans-la-gendar...</a>















