Mozambique: le Rwanda annonce l'envoi de soldats

Des soldats rwandais ont été envoyés au Mozambique pour participer à la lutte contre le groupe armé Al-Shabab dans la province du Cabo Delgado. L'annonce a été faite vendredi 9 juillet par Kigali. Situé à l'extrême nord du Mozambique, à la frontière tanzanienne, le Cabo Delgado est en proie à une insurrection armée depuis 2017. Une insurrection aux racines locales, mais qui a fait allégeance à l'organisation État islamique.

C'est un contingent de 1 000 personnes que le Rwanda annonce déployer dès ce vendredi en direction du Mozambique. Il s'agit de militaires et d'équipes de la police nationale rwandaise qui vont épauler l'armée mozambicaine dans sa lutte contre les insurgés.



Le gouvernement rwandais précise dans son communiqué que ses effectifs participeront à des opérations de combat dans la province du Cabo Delgado et que ce déploiement découle des bonnes relations entre Maputo et Kigali. En 2018, les deux États ont signé plusieurs accords bilatéraux pour renforcer leurs interactions économiques et leurs liens diplomatiques.

