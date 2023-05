Multiplication des manifestations : Les acteurs du secteur informel déplorent la perturbation de leurs activités et regrettent les actes de vandalisme Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2023 à 19:15 | | 0 commentaire(s)| Le secteur informel est parfois confronté à d'énormes difficultés. Les différentes manifestations notées ces derniers temps au Sénégal, ont eu des impacts négatifs sur leur travail. Par manque d'informations, ils sont exposés et leurs activités perturbées. Toutefois, ces ouvriers et acteurs de l'informel interpellent la jeunesse, tout en déplorant avec la dernière énergie, ces actes de vandalisme.



