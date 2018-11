Musculation, boxe et du footing, le quotidien de Modou Lô en Espagne

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 09:33 | | 0 commentaire(s)|

Modou Lô sait ce qui l’attend face à Balla Gaye. C’est pour cela qu’il ne badine pas avec les entraînements. Le Roc se défonce comme une bête en Espagne où il prépare son combat avec l’ancien roi des arènes.



A Barcelone, le natif des Parcelles Assainies mise plus sur le travail foncier. Et il s’y défonce comme un vieux diable. Modou Lô alterne ses séances quotidiennes. Mais il prend en compte le climat espagnol. « Ici on fait de la musculation, de la boxe et du footing sur la plage. Si tu fais de la musculation, tu es tenu de faire de fond sur la plage. C’est recommandé. Mais nos séances d’entraînement dépendent du climat de Barcelone. Le chef de file de Rock Energie dort bien aussi. Il respecte ses heures d’entraînement mais aussi, il récupère bien avec des heures précises de sommeil », confie une source proche de Sunu Lamb.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook