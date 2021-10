Musiciens, écrivains et philosophes à l’honneur à Monaco Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

A 20h, le rideau s’est levé sur le Trio Unicordes, violon, alto, violoncelle, qui exécuta les 1er et 2e mouvements de Trio "Les heures", œuvre de 1990 de la compositrice franco-américaine Betsy Jolas qui présid...





Mardi 12 octobre avait lieu à l'Opéra Garnier de Monte-Carlo la cérémonie annuelle de remise des Prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco, créée le 17 février 1966 par S.A.S. le prince Rainier III, en hommage à son père qui fut un grand protecteur des lettres et des arts.

