Musique : Coumba Gawlo sort le single « Sante rek », ce lundi 24 Juillet

En prélude à sa tournée nationale et internationale, la chanteuse Coumba Gawlo présente son nouveau single « Sante rek », ce lundi 24 Juillet à Dakar. L'artiste musicienne revient avec ce nouveau single, sa première chanson après son retour sur la scène. Réalisé en collaboration avec Gelongal, le clip sera présenté en exclusivité à la presse, aux acteurs culturels et aux influenceurs, avec une projection du clip, ce lundi 24 Juillet, à partir de 16 heures, au Centre cinématographique Ousmane Sembene, de Magic Land de Dakar, avant sa tournée nationale et internationale. Avec ce single Sante rek, Coumba Gawlo veut ainsi « continuer ainsi d'apporter un plus en termes, de qualité et d'originalité, sur l'échiquier musical national, africain et international».



Source : Source : https://lesoleil.sn/musique-coumba-gawlo-sort-le-s...

