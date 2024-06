Musique / Album "Yaay Kan?" : Yoro Ndiaye en quête d'une identité musicale Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2024 à 00:36 | | 0 commentaire(s)|

Artiste, chanteur sénégalais, Yoro Ndiaye met sur le marché, un nouvel album, intitulé "Yaay Kan?" (Qui es tu?), une interrogation de l'artiste sur sa vraie identité, un appel aux retours des valeurs africaines. La presse a été conviée, ce vendredi 28 juin 2024, à la cérémonie d'écoute de cet album composé de 12 titres. Un album qui a vu la participation d'autres artistes, dont Didier Awadi sur le titre "Feeling", de l'artiste Ash the best avec la chanson, "Wax", mais également de Tapha Diaraby avec la chanson, "Gëmgëm". Une chanson est également consacrée au "viol", qui est un fait criminalisé au Sénégal. Dès l'entame de la scène d'écoute, les journalistes ont eu droit à des témoignages des anciens, dont Ismaïla Lo, Michael Soumah, Didier Awadi, Tapha Diaraby, mais également du jeune instrumentiste et fils de Lamine Faye du Lemzo Diamono, Yéyé Faye. Pour ce qui est du choix des sonorités, Yoro Ndiaye avoue avoir voulu restituer ses expériences musicales et s'ouvrir à l'international, d'où la faible présence du Mbalax pur et dur. "J'ai envie de sillonner le monde et pour cela, il me faut une musique internationale (enracinement et ouverture)", fait savoir l'auteur de "Bella" . "Un album disponible sur toutes les plateformes de streaming, toutefois, il est prévu un tirage sur clé pour ceux qui le désirent. Le CD ne se vend plus, nous au Sénégal on n'a pas cette culture d'acheter sur le digital un album. Pour soutenir l'artiste, il faut aller télécharger les chansons sur les plateformes musicales", précise Yoro Ndiaye.

