Musique: Jarv is... vivant !

Jarvis Cocker est né en 1963 à Sheffield. Deux informations anodines qui, pourtant, sont fondamentales pour comprendre ce chanteur, anglais jusqu'au bout des ongles et cinquantenaire peu enclin à courir derrière un mythique âge d'or de la jeunesse. Jarvis Cocker a fondé le groupe Pulp, identifié à la vague de la fameuse, et peut-être surestimée BritPo...





Le chanteur du groupe Pulp, dissous en 2002, sort un superbe disque, "Beyond the Pale", avec une nouvelle formation nommée Jarv is...

