Mutinerie à la Mac de Mbacké: Les six détenus placés sous mandat de dépôt!

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Octobre 2021 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Les détenus présumés auteurs de la mutinerie à la prison de Mbacké ont été placés sous mandat de dépôt. Ils seront jugés au Tribunal des flagrants délits de Diourbel Jeudi prochain.



Igfm qui donne l'information rappelle que les faits se sont déroulés mercredi passé. Ce jour là, six gardes pénitentiaires ont été blessés lors de la bagarre. Des coups de feu ont été même tirés en l'air par les gardes, pour pouvoir contenir les mutins. Au nombre de 6, ils avaient été déférés au parquet du Tribunal de Grande instance de Diourbel depuis vendredi dernier. Mais c'est ce lundi matin qu'ils ont fait face au procureur. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative d'évasion, rebellion et outrage à agent.

