Mutinerie au Camp Pénal : Le Garde des Sceaux Ousmane Diagne sur le « théâtre des opérations » Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2024 à 21:00

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Charlotte Diop Quelques heures après les violents affrontements qui ont opposé détenus et Matons, le ministre de la Justice a fait le déplacement au Camp Pénal de Liberté 6 pour s’enquérir de visu de la situation. L’électricité et l’eau qui ont été coupées au camp pénal et les détenus enfermés dans les cellules , selon un détenu, ont été établies à l’annonce de la venue du ministre de la Justice. Même les détenus blessés ont été pris en charge. La visite de Ousmane Diagne a permis de renouer le fil du dialogue entre protagonistes et d’aller vers un apaisement la situation au niveau de cette prison, selon une source proche de l’Administration pénitentiaire. Pour rappel, une séance de fouille des chambres a viré ce matin à l’affrontement entre détenus et surveillants de prison. Du chanvre indien a été dissimulé dans des matelas d’après une source.



