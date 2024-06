Mutinerie au Camp Pénal / Partage d'images sur les RS : l'Administration pénitentiaire annonce une enquête sur la provenance des téléphones... Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2024 à 00:20 | | 0 commentaire(s)|

Elle souligne que "les images et vidéos provenant de l'intérieur de cet établissement pénitentiaire, frauduleusement filmées par les détenus, résultent d'un incident survenu après que les pensionnaires de la chambres 8 du Camp Pénal de Liberté 6 ont refusé de se soumettre à l'appel nominatif, qui reste une mesure de sécurité obligatoire. Ils ont par la suite délibérément mis le feu sur leurs effets de couchage", a indiqué le document parvenu à Dakaractu. Ainsi, l'Administration pénitentiaire précise que la situation a été vite maîtrisée par le personnel de service. Aucun blessé n'est à déplorer encore moins une perte en vie humaine. Cependant, elle assure qu'une enquête sera ouverte pour connaître la provenance des téléphones qui ont filmé et partagé ces scènes de violence", martèle-t-elle. Par ailleurs, l'Administration pénitentiaire voudrait inviter les détenus et l'opinion publique au respect des dispositions sécuritaires qui régissent le fonctionnement des établissements pénitentiaires. L'Administration pénitentiaire revient en détail sur l'incident qui s'est déroulé au Camp Pénal de Liberté 6. "Ce mercredi 19 juin vers 9 heures, des informations faisant état d'une mutinerie au Camp pénal de Liberté 6, ont été relayées dans les médias. Des vidéos et des images prises par les détenus ont circulé sur les réseaux sociaux, heurtant ainsi la sensibilité de beaucoup de personnes et particulièrement les parents des détenus", informe le communiqué de l'Administration Pénitentiaire.

