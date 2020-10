"N'ayant plus de foncier pour creuser, les fossoyeurs du cimetière de Pikine, enlèvent un peu de sable pour superposer les corps" (collectif...)

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

Le collectif "Sama suuf ma yokk sama armeel " alerte sur ce qui se passe actuellement au cimetière de Pikine.



"Une situation dramatique au cimetière de Pikine. N'ayant plus du foncier pour creuser cette semaine, les braves fossoyeurs du cimetière étaient obligés d'enlever un peu de sable pour superposer les corps. Ceci étant dit, que tous les Pikinois sachent que le cimetière est définitivement plein.



Nous appelons la population à rejoindre SAMA SUUF MA YOKK SAMA ARMEEL pour que l’extension soit diligentée", li-on dans une note.

