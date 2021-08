NBA : Gorgui Sy Dieng rejoint les Hawks Atlanta pour un an pour plus de 2 milliards de Fcfa Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021 à 18:52 | | 0 commentaire(s)|









Le pivot sénégalais poursuit sa carrière en NBA. En effet, Gorgui Sy Dieng va découvrir une nouvelle franchise. Après les Timberwolves de Minnesota, les Grizzlies de Memphis et les Spurs de San Antonio, Gorgui Sy Dieng a signé avec les Hawks d’Atlanta hier. Le joueur de 31 ans a paraphé un contrat d’un an avec une somme estimée à 4 millions de dollars (plus de 2 milliards de francs Cfa). Chez les Hawks, le pivot sénégalais devrait jouer les back-up de Clint Capela en attendant le retour de Onyeka Okongwu qui a subi une intervention chirurgicale. La saison dernière, cumulant ses matchs à Memphis et San Antonio qu’il a rejoint en cours de saison, il a une moyenne de 6,8 points et 3,7 rebonds au cours de la saison 2020-21. Avec huit saisons disputées en NBA, sa meilleure performance s’est produite en 2016-17, lorsqu’il a inscrit 10,0 points et 7,9 rebonds en jouant les 82 matchs de saison régulière. Le natif de Kébémer se trouve actuellement au Sénégal pour la préparation de l’Afrobasket. Les Lions sont en regroupement à Dakar.





Source : https://www.jotaay.net/NBA-Gorgui-Sy-Dieng-rejoint...

