NBA: Les ambitions de Dieng et des Hawks Le mois d'octobre signifie toujours le retour de la NBA pour des fans de basketball avares de cette ligue américaine depuis la fin du printemps, chaque saison. Pour sa seconde saison avec les Hawks d'Atlanta, le pivot sénégalais Gorgui Dieng nourrit de grandes ambitions personnelles et collectives. Franchise surprise la saison passée, Atlanta voudra réitérer ses exploits et s'inscrire sur la durée, parmi le gotha de la plus puissante ligue de basketball au monde.

La suite de la saison 2020/21



Pas forcément impressionnante au cours de la saison régulière, l'équipe a su se placer parmi les grands en redressant son niveau de jeu et en durcissant sa défense durant les séries éliminatoires disputées après la saison régulière entre les huit premiers de chaque conférence dans la ligue. Dieng y fut sur ce point, pour beaucoup. Le natif de Kébémer est réputé pour son occupation du terrain et il va sans dire qu'il a prouvé, notamment par ses performances répétées face à Philadelphie et l'impressionnant Joel Embiid, qu'il portait une part importante dans la réussite de son équipe.

Dieng arrive désormais à un tournant de sa carrière et voudra continuer sur la même lancée que la saison passée avec une équipe dans laquelle il croit tout particulièrement.



Dernière saison de contrat

Pour le moment, le pivot sénégalais profite de sa deuxième (et dernière) saison de contrat avec la franchise de Géorgie. Arrivé en provenance des Spurs il y a désormais plus d'un an, il a trouvé une place de choix du côté d'Atlanta et est aux côtés de Clint Capela, l'une des tours de contrôle de l'équipe emmenée par la révélation Trae Young

Bien que la première saison du meneur Young ait été une grande réussite et que les différents transferts effectués lors des deux saisons passées furent tout aussi bons, nul pouvait imaginer Atlanta aussi bien placé en playoffs la saison passée. Tombé en finale de conférence (4-2) face au futur champion Milwaukee, Atlanta a de quoi capitaliser pour cette prochaine saison.





Une blessure contrecarre les plans du Sénégalais

Lors d'un match de pré-saison face à son ancienne franchise des Memphis Grizzlies, « Sy » Dieng s'est blessé après 13 minutes de jeu. En cause ? Un contact dans le duel et une entorse diagnostiquée quelques minutes après cet impact. Rien de bien grave mais un contre-coup qui devrait toutefois, empêcher le coéquipier de Trae Young de prendre part au début de saison de la franchise.



Avec les importantes ambitions placées par l'équipe et le pivot lui-même, il faudra attendre quelques semaines pour que le « roster » des Hawks soit à 100% et affronte à plein régime les meilleures équipes de la planète, peuplées entre autres des



Une saison attendue

Il n'existe pas une seule saison de NBA non attendue. Cette saison, bien informé sera le spécialiste capable de donner le nom de l'équipe qui succédera en juin 2022,

Les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont éclaboussé la finale en 2021 dans une confrontation excitante face à des Phoenix Suns ayant retrouvé leurs lettres de noblesse. Ces derniers seront pour ces mêmes raisons, de véritables prétendants mais devront aussi se débarrasser d'équipes que l'on annonce redoutables à l'ouest. Entre les deux franchises de Los Angeles, Dallas et ses jeunes pousses ou encore Golden State, rien ne sera simple.

Même chose à l'est où tous les regards sont rivés vers New York et plus particulièrement, Brooklyn…

Cette non-assurance quant à une reconduction devrait permettre au Sénégalais d'obtenir, malgré lui, une motivation supplémentaire. Il va sans dire qu'il aura à cœur de prouver à ses dirigeants qu'il est indispensable, notamment en défense où il est une véritable sangsue, pas forcément appréciée par ses adversaires.

