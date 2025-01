NÉCROLOGIE: Décès de Karim DIAKHATÉ,la presse sénégalaise perd un grand et discret journaliste Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2025 à 17:38 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Saliou Ndong Après seulement une année intensive, si enrichissante de collaboration à Confidentiel Afrique, je perds un confident, un As du journalisme, car Karim DIAKHATÉ avait ce don de trouver les mots justes, mais forts pour analyser les grands sujets de l’actualité africaine. Il incarnait aux yeux de ses confrères, la sentinelle de faire du bon journalisme. Je l’avais mis à contribution dans la production des contenus du magazine papier et du site web Confidentiel Afrique aux côtés d’autres journalistes confirmés. Il a été d’un grand apport pour la réalisation des numéros spéciaux: LES 100 JOURS DU PRÉSIDENT DIOMAYE ET GHAZOUANI, LE TOURNANT D’UN MANDAT. Karim DIAKHATÉ savait décrypter dans un art décomplexé les enjeux et les soubresauts des crises qui sévissent dans la tumultueuse région du Sahel. Il était un habitué des palais africains de NDjaména à Nouakchott, où nous nous croisons de temps à autre, certes une coïncidence de nos agendas. Il m’avait beaucoup marqué pour sa culture générale et son style d’écriture candide mais percutant. Il me respectait beaucoup, car, plaisait-il à me glisser: « Seuls les bons se reconnaissent et partagent leurs expériences ». Oui, Karim, tu as raison. Tu es d’un cœur où le mal n’avait pas sa place. J’étais il ya deux jours à son chevet aux côtés de son infatigable épouse, ses enfants, ses sœurs et ses neveux venus le réconforter, terrassé par la maladie. Une grosse perte pour la corporation surtout pour ses amis et frères Moustapha DIEYE Directeur du magazine panafricain Afrique Démocratie, de Confidentiel Afrique, de BBC Afrique et de Medi TV de notre frère et collègue Abdallah Mouhadi. Tu nous a quittés, sans gronder et sans regret, mais le legs reste éblouissant pour nous qui t’avons connu et aimé. Repose en Paix l’artiste de la plume Karim. Chérif Ismael AÏDARA

Directeur du magazine international Confidentiel Afrique



