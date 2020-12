NÉCROLOGIE: Décès de Mohamed Mendy, ancien international sénégalais Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Décembre 2020 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

La faucheuse a encore frappé. Juste trois jours après de Pape Bouba Diop, cest Mouhamed Mendy quelle emporte avec elle. Il fut capitaine du Jaraaf de Dakar, où il a évolué de 1982 à 1995. Ancien international sénégalais, Il a pris part à la Can organisée au Sénégal en 1992. Son décès est survenu ce […] La faucheuse a encore frappé. Juste trois jours après de Pape Bouba Diop, cest Mouhamed Mendy quelle emporte avec elle. Il fut capitaine du Jaraaf de Dakar, où il a évolué de 1982 à 1995. Ancien international sénégalais, Il a pris part à la Can organisée au Sénégal en 1992. Son décès est survenu ce mercredi 2 décembre, la levée du corps est prévue aujourd’hui même, à 15h, à la mosquée de Fass Delorme. SON PALMARÈS Champion du Sénégal : 1989 et 1995 Vainqueur de la Coupe du Sénégal : 1983, 1985, 1991, 1993, 1994 et 1995.



Source : Source : https://letemoin.sn/necrologie-deces-de-mohamed-me...

