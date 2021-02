NÉCROLOGIE : Rappel à Dieu de Serigne Moustapha Sy Djamil ibn Serigne Mansour Sy Borom Daara Yi Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râjihûn



Nous avons le regret et la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de Serigne Moustapha Sy Djamil Ibn Serigne Mansour Sy Borom Daara Ji et Sokhna Mame Khar Sarr. Décès survenu ce mercredi 04 février 2021 à Dakar des suites d’une longe maladie.



Nous y reviendrons



Prions pour le repos en paix de son âme

Al Fatiha + 41 Ikhlaas Salatoul Fatihi



Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos