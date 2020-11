NECROLOGIE, Samba Gaye est décédé Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Novembre 2020 à 16:51 | | 0 commentaire(s)|

Le célèbre et richissime homme d'affaires, Samba Gaye, plus connu sous les pseudonymes de « Concorde Gaye", "Samba Abidjan" ou "Samba Lafayette", a rendu l'âme, ce vendredi matin. Samba Gaye, originaire de Dounguel près de Cascas (region de Saint Louis), a vu très jeune sa famille s'installer à Kaedi en Mauritanie et serait cousin du talentueux guitariste du Dande Lenol Mama Gaye Abou, décédé il y a quelques mois. L'homme était connu pour ses largesses envers tout le monde, y compris les artistes qui aimaient le chanter. On se rappelle par exemple de la célèbre chanson "Yarou" dans laquelle Youssou Ndour lui rendait hommage. Baaba Maal, Ami Koïta, parmi tant d'autres, l'ont chanté.



Source : Source : https://letemoin.sn/necrologie-samba-gaye-est-dece...

