NMA et la famille de Feu Ameth Amar au chevet des populations sénégalaises pour lutter contre le Covid-19 Rédigé par leral.net le Samedi 4 Avril 2020 à 11:54 commentaire(s)| Dans le cadre de la crise mondiale due à la pandémie du Covid-19, NMA renouvelle son engagement auprès du peuple sénégalais, en apportant son soutien au personnel de santé à travers le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération et aux familles les plus vulnérables.

En accord avec son slogan « NOURRIR LA VIE », NMA entend soutenir les familles sénégalaises et l’Etat du Sénégal dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.



Soucieuse des préoccupations des Sénégalais et des réalités auxquelles ils font face et dans un élan de solidarité renouvelée, NMA et la famille de Feu Ameth Amar ont décidé de dégager une enveloppe globale de CENT SOIXANTE QUINZE MILLIONS DE FCFA (175 000 000 FCFA) dont un montant en numéraire de CENT CINQUANTE MILLIONS de francs CFA (150 000 000 FCFA) mis à la disposition de l’Etat à travers le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération lors d’une rencontre qui s’est tenue ce matin au Ministère et un don en denrées alimentaires d’une valeur de VINGT CINQ MILLIONS DE FRANCS CFA (25 000 000 FCFA) à destination des populations environnantes de Pikine, Thiaroye, Guinaw-rail et de Hann Plage."





