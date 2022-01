NON-RESPECT DE LA PARITÉ PAR BBY À MBACKÉ: Le candidat Gallo Bâ nie et tire sur l'opposition Le Directeur de la Sogip qui était face à la presse pour présenter sa vision axée sur 40 engagements, en vue de rendre la commune de Mbacké plus rayonnante, après son éventuelle victoire, est revenu sur la polémique sur le non-respect de la parité noté sur la liste communale de la coalition Benno Bokk Yakaar à Mbacké. Gallo Bâ soutient que l’opposition n’a rien à lui reprocher et d’ailleurs, saisir la Cour d'appel, comme celaa été annoncé, est une perte de temps. «L'opposition ne peut rien nous reprocher, parce qu'elle a fait pire», lâche d’emblée Gallo Bâ. En effet, d’après lui, ses détracteurs n'ont pas dit aux Mbackois qu’il est incompétent pour diriger la mairie ou qu’il ne peut rien faire. Et d’après lui, ils perdent leur temps dans un faux débat.



Revenant sur l’affaire pour laquelle il a été indexé, Gallo Bâ d’indiquer que la parité dans la liste communale de Bby à Mbacké, a été bel et bien respectée. « Nous nous sommes trompés, en mettant successivement deux hommes, lors de la confection de notre liste. Malgré tout, la parité a été respectée, parce que le nombre de conseillers municipaux sera égal à celui des conseillères municipales après notre victoire, s'il plaît à Dieu », a-t-il soutenu.



Pour le Directeur de la Sogip, la saisine de la Cour d'appel de Thiès annoncée par l’opposition, est une perte de temps. Car le délai de recours est épuisé. « Après le dépôt de chaque liste, la commission administrative a un délai de trois jours pour valider ou notifier les manquements constatés au mandataire. Et les candidats concurrents peuvent attaquer la liste publiée devant les juridictions, c'est la forclusion. Ainsi, personne ne peut attaquer notre liste devant les juridictions », a soutenu le candidat communal de Bby à Mbacké.













Khadidjatou Diakhaté

