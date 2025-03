NOUS PRENONS DATTES…EN UNION DE PRIÈRES

Bismilhalléluia ! Seul l’état de grâce diffusé sur notre pays par les Patriotes sur fond de ruptures, pouvait en cet « An 1 » fondateur de notre « ça-m’est-égal », nous faire vivre dans l’œcuménisme caractéristique qui soude si bien nos populations, un mois de Ramadan concomitant et accompagnant les 40 jours de jeûne des chrétiens sénégalais.

Dieu, qui ne fait rien par hasard, nous accorde de vivre ensemble 26 jours durant, une grande intimité avec lui, dans une stimulante et inspirante union de prières. Cette période, inédite à vivre, nous devons faire en sorte qu'elle Lui plaise et qu'Il l'agrée. Pour cela, nous devons parfaire nos bonnes relations, faire qu'elles soient simplement excellentes, d'abord en respectant la forme et la particularité du culte de chacun, en recherchant et en cultivant tout ce qui nous rapproche. En acceptant nos différences, en reconnaissant qu'elles appartiennent à Dieu et qu'elles nous identifient.

Les Sénégalais qui aiment tant, au détour de chaque phrase, préciser qu’ils sont un peuple musulman, vont donc traverser 30 jours sans colères urbaines, sans médisances, et surtout sans mensonges, accompagnés durant 26 jours, par leurs frères catholiques, lesquels étrangement, depuis le début de l’ère statistique, plafonnent toujours à 5%, créant interrogation sur leurs capacités à faire, eux aussi des enfants…, mais je digresse…

Certains aiment à préciser que quand leurs amis chrétiens jeûnent, ils ne s’en rendent même pas compte, parce que simplement, ils ne les entendent pas gémir, ni se plaindre et évoquer leur jeûne pour justifier leurs paresses à faire leur boulot… Nous espérons rencontrer des hommes et des femmes qui ne se plaindront pas du jeûn, dans des bureaux climatisés, naviguant sur Facebook ou Whatsapp, alors que le Prophète Lui, PSL, s’est affranchi de l’épreuve sous 50°. Un peu de décence dans la complainte de l’affamé tout de même….

En théorie, nous devrions vivre à partir de ce samedi, 30 jours de bonheur, de félicité, de tranquillité, de partage et de fraternité, 30 jours sans colères urbaines, sans médisances, et surtout sans mensonges… Mon Dieu ! Quelle torture !

Le premier Ramadan de l'ère Pastef....

Voilà un Ramadan de rupture. Enfin le vrai Ramadan ! Les Sénégalais sont fauchés, ils ne pourront donc point se permettre de faire la razzia des étals de quelques enseignes ou des marchés. Ils feront donc des coupures de jeûne d’une grande frugalité, se contentant du minimum religieusement requis.

Et si l’on profitait de ce Ramadan 2025 pour faire baisser le niveau de haine et de ressentiment afin d’apaiser ce lourd climat de tension politique, marqué par des déclarations et des accusations tous azimuts de vols et des doigts vengeurs pointés vers d’autres Sénégalais sans autres preuves que cette rumeur, qui caractérise un des péchés capitaux en Islam, à savoir affirmer des choses sans en être certains. Pourquoi ne pas faire de ce Ramadan et de ce Carême 2025 l’occasion de faire preuve d’humilité, et de s’astreindre à ne pas attiser les antagonismes en ne s'adressant qu’aux tripes des sénégalais plutôt qu'à leurs cerveaux ?

Pourquoi ne pas faire de ce mois de Ramadan le réceptacle de la réalisation de toutes nos promesses et pas seulement faites sur les podiums électoraux de jeter tel ou tel autre opposant en prison ? Et le travail pour nos jeunes ? Et la vie moins chère ? C’est moins important que Farba en taule ?

Quelles valeurs se doivent de partager les Sénégalais en pleine période de spiritualité pour le bien de notre pays ?

On peut rêver durant ces 30 jours, de réseaux sociaux sans vulgarités ni injures, avec des acteurs sociaux qui privilégient une des recommandations majeures de l’Islam, à savoir la circonspection et la prudente retenue, qui empêchent d’avoir à proférer d’insoutenables conneries…Astafiroulah ! Je m’égare…

Ce sont aussi 50 jours durant lesquels nous serions bien inspirés de nous interroger sur les catastrophes et accidents en cascades qui s’abattent parfois sur le Sénégal. Et de nous demander si dans l’émission des prières que l’on envoie à Dieu à longueur de prêches, d’émissions de radio, de chants religieux nocturnes et perturbant la mobilité et la quiétude des citoyens, d’évocation pour jurer, de tous les Saints Hommes de Dieu qui peuplent notre spiritualité, de nous demander donc pourquoi, Dieu souvent ne nous entend pas. Y’a comme un problème de réception… Y’a un truc qui cloche…

Nous prions tous pour que tous ces sacrifices communs et prières communes, diffusent sur notre Sénégal paix et concorde, et surtout, redonnent aux populations de l’espoir et de la confiance en sa classe politique.

Profitons de ces 30 jours bénis pour réapprendre à envoyer des prières à Dieu… Si notre pays est propre, nickel chrome, il n’y a aucune raison que Ses Grâces ne nous mènent pas vers un vrai redressement, que notre jeunesse surtout, quémande de tout son désespoir.

Tout le Sénégal prend « dattes » …

Bon Ramadan… Bismilhalléluia !