Naissance du premier enfant: Un baptême du feu complexe

Le premier enfant est enfin là après neuf mois d’attente. Mais ce cadeau du ciel est livré sans mode d’emploi et laisse place à une pléthore d’émotions et de chamboulements au sein du couple.

« Un des plus beaux jours de la vie, et peut-être le plus beau de toute notre existence, est celui où la naissance d’un enfant ouvre notre âme à des émotions qu’elle ignorait encore hier », écrivait le philosophe Français Joseph Droz. Assurément !

La venue de son enfant laisse « un sentiment indescriptible » pour Mame Fatou Ly. « Dès que tu vois ce bout de chou, tu oublies toutes les douleurs de l’enfantement », dit-elle émue. La jeune femme a accueilli son ainé en décembre mais reste marquée au fer rouge par cet événement unique. « J’étais aux anges et étais fascinée par lui », confie-t-elle. Une expérience unique au monde.

Il y a trente ans de cela, Abdou Diop serrait dans ses bras son ainée pour la première fois. Il ne put cacher sa joie et avoue avoir laissé couler quelques larmes. Le temps est passé et sa fille est devenue une épouse épanouie. Cependant, le sexagénaire ne peut oublier cet instant et cette émotion indescriptible. L’image de sa femme sur un lit d’hôpital est mémorable. « Quand j’ai vu ma femme enveloppée dans son drap et grelottant sur le lit, je me suis senti coupable. J’ai eu le sentiment d’être à l’origine de sa souffrance », se remémore-t-il. Mais, il finit par prendre son courage à deux mains et savourer cet instant unique. La venue au monde de son ainée signe ainsi le début des responsabilités et de la maturité. « Il faut entretenir, nourrir, être aux petits soins de bébé et de maman », dit-il.

Un nouveau rôle qui appelle de nouveaux enjeux. Après la joie et l’euphorie, le papa a dû faire face à la réalité. « J’avais peur de ne point être à la hauteur en tant que père », confie-t-il avec un sourire en coin. Ce dernier commence à jongler entre vie de famille et vie professionnelle.

La vie professionnelle réaménagée

« C’était fini les descentes tardives. J’avais hâte d’arriver à la maison pour embrasser mon bébé et le cajoler », confie-t-il. Abdou Diop a aménagé son emploi du temps afin de passer plus de temps avec « les femmes de sa vie ». Par contre, les pleurs nocturnes du bébé ont fatigué les jeunes parents contribuant à raffermir le couple. « Je me suis senti plus proche de ma femme. J’ai développé un sentiment de gratitude envers d’elle », narre-t-il d’un air enjoué.

Seynabou Baldé a eu du mal à reprendre le boulot à la suite de la naissance de sa fille. Après deux mois de congé maternité, la trentenaire peine à retrouver le chemin du bureau. La téléopératrice se sent « coupable » de laisser son enfant.

Les grands parents, ces « nounous » gratos

Elle a dû trouver une combine pour s’en sortir. Seynabou ne veut surtout pas confier sa fille à des inconnus. « Je la confiais à ma mère et la reprenais le soir. Mais j’appelais tout le temps pour prendre de ses nouvelles », avoue-t-elle. Un mode de fonctionnement au poil pour la jeune maman. Les grands-parents jouent aussi un rôle crucial dans le soutien de la famille lors de l’arrivée d’un premier enfant, d’après Kiné Ndiaye. La coach spécialisée dans la gestion du couple explique que leurs expériences passées et leur sagesse peuvent apporter un soutien émotionnel et pratique aux nouveaux parents. « Ils peuvent aider en gardant le bébé pour permettre aux parents de se reposer ou de passer du temps ensemble, et en partageant leurs connaissances sur l’éducation des enfants », rappelle-t-elle.

« Il fut un moment, ma femme était obligée d’aller chez ses parents, histoire d’apprendre comment gérer un nouveau-né, une sorte de stage », confie Babacar Mbaye. Les pleurs de leur aîné sont vite devenus sources d’inquiétude. « Nous ne sommes pas expérimentés, parfois cela suscitait des angoisses notamment chez sa maman. Elle était souvent sur les nerfs », avoue-t-il. Les grands-parents ont pu « sauver » le jeune couple.

Marie Guèye a eu son premier enfant étant étudiante au département de géographie de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. « J’avais vraiment peur de ne pas être à la hauteur. Heureusement que j’avais des personnes à qui demander conseils et soutien en cas de besoin », relativise-telle. La femme de 25 ans peut compter sur sa mère pour s’occuper de sa fille. « Ma mère en prenait soin et elle s’en est bien occupé », dit-elle. Une « nounou » qui a permis à la jeune maman de vivre sans tracas.

Une naissance avec son lot de complications

La venue au monde de son premier enfant est « un rêve devenu réalité » pour Penda Thiam. Mais, ce sentiment de joie indescriptible a laissé place à des angoisses. « Mon enfant a le spasme du sanglot. C’était compliqué au début, car je n’arrivais pas vraiment à gérer », confie-t-elle. Ce trouble est un épisode au cours duquel l’enfant arrête involontairement de respirer et perd connaissance. Il se produit chez les enfants en santé de six à 48 mois. La femme de 28 ans a dû se résoudre à mettre sa carrière en suspens. « J’ai dû arrêter de travailler pour m’occuper de mon enfant. Je n’ai personne pour la garder », révèle la femme au foyer. Cela a même suscité des tensions au sein de son ménage.

« Nous avons interné ma fille après quelques mois car elle était très malade », dit Mamadou Diallo sur le ton de la confidence. En effet, son enfant est arrivé plus tôt que prévu soit au huitième mois. « Mes proches pensaient qu’elle n’allait pas survivre », révèle le journaliste. Ce dernier fait la navette entre l’université et l’hôpital pour assister sa femme. « J’étais étudiant à l’époque et y allais après chaque cours. Je voyais que sa maman était fatiguée physiquement et moralement », dit-il. Cette épreuve passée, le couple a pu profiter pleinement de leur fille saine et sauve loin des hôpitaux.

Intime mais pas trop

L’arrivée d’un bébé est un travail à temps plein. Ce dernier polarise toutes les attentions au risque de créer des frustrations. Trop absorbés, les parents voient leur intimité chamboulée. Les moments privilégiés où ils laissent leurs corps s’exprimer sont difficiles à trouver. « Dans la vie intime, tout est chamboulé », révèle Seynabou Baldé. Cette dernière confie avoir eu du mal à apprécier son corps et les changements. « Cela a mis notre couple à rude épreuve. Le bébé prenait énormément de temps et mon mari me faisait souvent des reproches », confie-t-elle. Avec le temps et quelques réaménagements, le couple a pu retrouver une vie intime.

« Les trois premiers mois étaient difficiles à vivre au niveau de la sexualité », révèle Mamadou Diallo. Le nouveau papa a également dû s’adapter à cette nouvelle situation. « Ce n’était pas évident, car c’était la première fois que je vivais cela en tant que jeune marié. Mais, nous avons su gérer avec une bonne organisation », relativise-t-il.

Arame NDIAYE

KINE NDIAYE, COACH SPECIALISÉE EN VIE DE COUPLE

« La fatigue accumulée peut affecter la communication et l’intimité dans le couple »

L’arrivée d’un premier enfant dans un couple est une étape majeure de la vie qui apporte avec elle de nombreux changements. Alors que la joie et l’excitation de devenir parents sont palpables, il est important de reconnaître que ces changements peuvent également mettre à l’épreuve la dynamique du couple. Coach spécialisée en vie de couple, Kiné Ndiaye livre un « mode d’emploi » pour faire face à ce baptême de feu.

Comment l’arrivée d’un premier enfant peut-elle fragiliser le couple ?

Elle peut exercer une pression sur la relation de couple car, être parent demande beaucoup de temps et d’énergie, ce qui peut réduire le temps consacré à la relation de couple. Les nuits blanches et les responsabilités constantes liées aux soins du bébé peuvent créer une fatigue accumulée qui peut affecter la communication et l’intimité dans le couple. Les priorités du couple changent avec l’arrivée d’un enfant. Les besoins du bébé deviennent la principale préoccupation, ce qui peut entraîner une perte d’attention et d’investissement dans la relation de couple. La femme peut se retrouver à ne plus reconnaître son corps et à être complexée. Ceci peut créer des baisses de libido qui peuvent affecter la sexualité du couple.

Co¹mment faire donc pour trouver l’équilibre entre le rôle de nouveaux parents et l’intimité à préserver ?

Il est essentiel de trouver un équilibre entre le rôle de nouveaux parents en maintenant une communication ouverte et en exprimant les besoins, préoccupations et attentes envers le partenaire. Il faut trouver des moments pour discuter de sujets autres que le bébé afin de maintenir la connexion émotionnelle, s’accorder du temps de qualité en couple, même si cela signifie réduire le temps consacré à d’autres activités, organiser des sorties en amoureux, des dîners romantiques à la maison ou des moments de détente ensemble. Il est également primordial de partager les soins du bébé, les tâches ménagères et les responsabilités financières afin de soulager le stress et de garantir une meilleure harmonie dans le couple.

Quelles sont les clés pour gérer ce quotidien chamboulé ?

Les parents doivent accepter que leur vie a changé et s’adapter à ce nouveau rôle de parents, être flexibles et surtout accepter que ce changement puisse avoir des répercussions chez l’autre. Le couple ne doit pas se sentir coupable de déléguer certaines tâches ou de chercher du soutien. Les parents doivent aussi trouver des moments pour cultiver la complicité, créer des rituels, partager des moments de tendresse et de rires car, l’enfant a besoin de sentir cet amour pour évoluer dans une atmosphère saine et épanouie. La communication et un bon équilibre entre le rôle de parents et l’intimité, et le soutien peuvent aider à préserver la santé de la relation et construire une famille épanouie.

Propos recueillis par A. NDIAYE

Source : https://lesoleil.sn/naissance-du-premier-enfant-un...