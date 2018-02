Namibie: Les Ovazimba, la tribu qui offre le sexe aux visiteurs

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Février 2018 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

Les peuples des tribus Ovahimba et Ovazimba dans les régions de Kunene et d’Omusati, dans le nord de la Namibie, ont une culture défendue, qui a défié l’influence et l’agitation occidentales.



Avec une population de plus de 50 000 personnes, les femmes se livrent quotidiennement à la traite de leurs vaches, s’occupant des enfants et d’autres tâches importantes pendant que les hommes partent à la chasse, parfois pendant une longue période.

La richesse de ces nomades est déterminée par le nombre de bovins dont ils disposent. Un peuple polygame, les filles Himba sont mariées à des partenaires masculins sélectionnés par leurs pères, une fois qu’elles atteignent la puberté.

Vous ne pouvez pas ignorer la peau rouge qu’ils ont. On appelle la couleur rouge sur leur peau, la pâte d’otjize (une combinaison de graisse de beurre, de gommage à l’omuzumba et d’ocre) et sa fonction est de protéger leur peau du soleil et des piqûres d’insectes. Ils sont également guidés par la croyance que la couleur rouge signifie «Terre et sang». Plutôt que de prendre leur bain, les femmes prennent un bain de fumée et appliquent des résines aromatiques sur leur peau.

Donner l’honneur à qui il est dû: Ce dicton est appliqué différemment dans cette tribu. Quand un visiteur vient frapper, un homme montre son approbation et plaisir de voir son invité, en lui donnant le traitement Okujepisa Omukazendu. Cette pratique signifie littéralement que sa femme est donnée à son invité pour passer la nuit pendant que le mari dort dans une autre pièce. Dans le cas où il n’y a pas de chambre disponible, son mari va dormir dehors.

Cette tradition transmise a ses «avantages» dans la communauté: elle réduit la jalousie et favorise les relations. La femme a peu ou pas d’opinion dans la prise de décision. La soumission aux demandes de son mari vient en premier. Elle a la possibilité de refuser de coucher avec lui, mais doit dormir dans la même pièce que l’invité.



Elle a également le droit de donner ses amies à son mari lors de leur visite, mais cela arrive rarement.

Alors messieurs, seriez-vous tenté de faire un tour en Namibie découvrir cette tribu?…Rires!!

Crédit photo: Daily Mail

AUTEUR: Felicia Essan

