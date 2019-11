Namibie: un touriste australien tué par un éléphant

Le porte-parole du ministère, Romeo Muyunda, a déclaré dans un communiqué: “Il a été établi à ce jour que la zone dans laquelle le groupe de touristes campait n’était pas un site de camping reconnu”.



Selon Muyunda, une enquête de la police namibienne et du MET sur l’incident est en cours et se poursuivra.



“Entre autres choses, nous souhaitons également établir si ces touristes étaient menés par un guide touristique”, a-t-il ajouté.



Le ministère a par ailleurs réitéré son appel aux touristes à toujours faire preuve de prudence et respecter les règles et réglementations en place pour leur propre sécurité.



“Enfin, nous souhaitons exprimer nos sincères condoléances à la famille endeuillée et aux amis du défunt”, conclut le ministère.