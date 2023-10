Namur : Le Fonds Image de la Francophonie annonce la sélection de 24 nouveaux projets Rédigé par leral.net le Mardi 3 Octobre 2023 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|

A l’occasion du Festival international du Film Francophone de Namur, l’Organisation internationale de la Francophonie a annoncé les résultats des commissions de sélection du Fonds Image de la Francophonie réunies du 27 au 29 septembre 2023. 24 projets de films et de séries ont été aidés pour un montant total de 630 000 €. L’OIF était présente […] A l’occasion du Festival international du Film Francophone de Namur, l’Organisation internationale de la Francophonie a annoncé les résultats des commissions de sélection du Fonds Image de la Francophonie réunies du 27 au 29 septembre 2023. 24 projets de films et de séries ont été aidés pour un montant total de 630 000 €. L’OIF était présente à Namur lors de la projection du film « Mambar Pierrette » de la Camerounaise Rosine Mbakam, qui a bénéficié à deux reprises du Fonds Image de la Francophonie. Mme Fatou Isidora Niang, ambassadeur de l’OIF auprès de l’Union européenne a salué le talent de la réalisatrice et sa capacité à mettre en scène « des personnages que l’on voit rarement sur grand écran, des gens simples, ordinaires, des femmes en particulier, pauvres mais fortes et qui font penser au roman de Marie Ndiaye : des femmes puissantes ». Lors de son intervention, Mme Niang a également évoqué les commissions de sélection du Fonds Image de la Francophonie réunies du 27 au 29 septembre à Paris et dont les résultats complets sont disponibles sous ce lien. Parmi les lauréats figurent de jeunes talents comme la Congolaise Machérie Ekwa ou la Burkinabè Aimée Kankouan et des cinéastes chevronnés comme le Cambodgien Rithy Panh, l’égyptienne Tahani Rached ou le Marocain Jawad Rhalib. Le Fonds Image de la Francophonie soutient chaque année une cinquantaine de films et de séries de plus de trente pays francophones d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie, des Caraïbes et du Pacifique. En 2023, quatorze films soutenus par le Fonds ont été retenus en sélection dans l’un des plus grands festivals du monde (Cannes, Berlin, Venise, Toronto ou Sundance). Trois de ces films (Banel & Adama de Ramata Toulaye-Sy, Mambar Pierrette de Rosine Mbakam et Les ordinaires de Mohamed Ben Attia) sont également au programme du Festival International du Film Francophone de Namur qui se déroule jusqu’au 6 octobre. Le festival met également à l’honneur deux autres films lauréats du Fonds Image de la Francophonie : Le spectre de Boko Haram de Cyrielle Raingou et l’envoyée de Dieu d’Amina Abdoulaye Mamani, qui a d’ores et déjà remporté le prix de la meilleure photographie dans le cadre de la sélection court-métrage. Source: Service Communication OIF



Source : Source : https://lesoleil.sn/namur-le-fonds-image-de-la-fra...

