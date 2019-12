Naples- Koulibaly poussé vers la sortie: Amir Rrahmani recruté pour le poste de défenseur central

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019 à 17:48

Les jours de Kalidou Koulibaly à Naples sont-ils comptés à Naples ? Alors qu’il était déjà annoncé sur la liste des transferts, le nouveau entraîneur du Napoli en lieu et place de Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso ne semble pas inclure le Sénégalais dans ses plans.



Déjà sur le piste du mercato, l’ancien technicien du Milan AC est très intéressé par Sofyan Amrabat (23 ans), ainsi que Amir Rahmani (25 ans), selon la “Gazzetta dello Sport”. Le média parle d’une somme de 30 millions d’euros proposée à l’Hellas Vérone afin de recruter les deux joueurs.



Cette double négociation qui conduira au passage de Sofyan Amrabat et Amir Rrahmani de Vérone à Naples se poursuit. Les deux joueurs clôtureront la saison en cours à Hellas puis passeront au président Aurelio De Laurentiis. Amrabat pour obligations techniques (il a également joué avec Bruges en 2019-2020), Rrahmani pour demande spécifique de Vérone qui considère le défenseur kosovar immobile en ce moment. Ce qui veut dire que l’arrivée d’un défenseur central comme Amir Rrahmani, pourrait sonner le départ probable du Sénégalais.

