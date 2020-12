Nationalité sénégalaise : Les Diallo, Barry, Ba frustrés de devoir justifier leur nationalité Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Décembre 2020 à 14:39 | | 0 commentaire(s)|

A l'Assemblée nationale, le député Aboubakry Diallo a fait un plaidoyer poignant pour s'insurger contre la pratique. " Il faut régler cette injustice. Nous sommes des Sénégalais comme tous les autres. Ce n'est pas normal qu'au niveau du service des passeports, qu'on me demande un certificat de nationalité, alors que le " Ndiaye" passe facilement. Je parle seulement pour tous ceux qui sont dans la même situation. Ou bien on demande le certificat à tout le monde, ou bien on ne le demande à personne." a soutenu le député frustré de devoir justifier sa Sénégalite



Source : Source : https://letemoin.sn/nationalite-senegalaise-les-di...

