Naufrage à Saint-Louis: 17 corps repêchés, 47 passagers disparus, et 11 personnes secourues

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Août 2021 à 13:55

Une pirogue ayant à bord 58 passagers a chaviré au large de l’embouchure du fleuve Sénégal. En effet, aux environs de 10H40mn, la marine nationale a été saisie d’un cas d’un repêchage d’un homme tombé dans la mer à 35 km au large de l’embouchure du fleuve Sénégal. Seules 11 personnes ont pu être secourues, rapporte Rewmi.



D’après les premiers éléments d’enquête recueillis sur place, l’individu serait à bord d’une pirogue qui aurait chaviré dans la nuit du 25 au 26 août 2021. Immédiatement, la marine a alerté les autorités compétentes et à dépêché les vedettes rapides Soungrougrou et Matelot Étienne Diedhiou sur zone pour effectuer les premières opérations de recherches et de sauvetage.



Elles étaient appuyées dans ces opérations par l’avion de patrouille maritime de l’armée de l’air et un hélicoptère de la Guardia espagnole.



Au total les unités déployées ont permis de secourir 11 personnes dont 08 Sénégalais et 03 Gambiens et repêché 01 corps sans vie, précise le communiqué.



Aux dernières, 16 corps sans vie ont été repêchés par les marins. Ce qui porte le bilan à 17 morts pour le moment avec le premier corps sans vie qui été repêché au début des opérations.



