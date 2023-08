Naufrage au large du Cap-Vert: les rescapés et les dépouilles des victimes seront rapatriés lundi Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Août 2023 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Les rescapés du naufrage d’une pirogue en provenance de Fass Boye au large du Cap Vert, ainsi que les corps des personnes ayant péri dans cet accident seront rapatriés lundi par un avion de l’armée sénégalaise, a appris l’envoyé spécial de l’APS. Les survivants du naufrage et les dépouilles des victimes se trouvent dans cette […] Les rescapés du naufrage d’une pirogue en provenance de Fass Boye au large du Cap Vert, ainsi que les corps des personnes ayant péri dans cet accident seront rapatriés lundi par un avion de l’armée sénégalaise, a appris l’envoyé spécial de l’APS. Les survivants du naufrage et les dépouilles des victimes se trouvent dans cette île de l’archipel du Cap Vert. L’avion, qui doit rapatrier les corps des migrants décédés et les rescapés, a atterri à l’aéroport de Praia ce manche, à 10h15, avec à son bord la ministre auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Sénégalais Annette Seck. Elle doit ensuite se rendre sur l’île de Sal en compagnie de l’ambassadeur du Sénégal à Praia et du ministre cap-verdien de la Santé. Une pirogue transportant 37 migrants sénégalais et un Bissau-Guinéen a été secourue mardi dernier au large des côtes cap-verdiennes. ‘’Selon les témoignages des rescapés, au nombre de 38 dont un Bissau-guinéen, actuellement pris en charge dans l’île de Sal, cette embarcation avait quitté la localité de Fass Boye, dans la région de Thiès, le 10 juillet dernier avec 101 passagers à son bord’’, indique le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



Source : Source : https://lesoleil.sn/naufrage-au-large-du-cap-vert-...

Accueil Envoyer à un ami Partager