Naufrage d’une embarcation de migrants en Mauritanie: 52 gambiens parmi les victimes La Gambie d’où est partie l’embarcation ayant chaviré mercredi 27 novembre au large de la Mauritanie compte le plus de victimes. Elle a perdu 52 personnes dont des femmes et des enfants.



Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2019 à 09:08 | | 1 commentaire(s)|

Cinquante-deux Gambiens sont morts tandis que 80 ont survécu après que l’embarcation dans lequel ils voyageaient a eu des ennuis et a chaviré au large des côtes de la Mauritanie, a rapporté le média gambien Thefatunetwork, citant les autorités.



Le bateau était parti de Gambie le 27 novembre dans l’objectif d’atteindre l’Espagne. Les survivants ont dit à des employés de l’OIM, qu’au moins 150 personnes, dont des femmes et des enfants, étaient à bord. Une information confirmée par les autorités gambiennes.

«L’embarcation provenait de Barra, dans la région de North Bank, et cinquante-deux (52) Gambiens ont perdu la vie alors que quatre-vingt (80) autres ont survécu», a annoncé jeudi dans l’après-midi le « State House » (présidence de la République) dans un communiqué de presse.



«Le gouvernement gambien travaille avec l'Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations et enverra une délégation en Mauritanie le plus tôt possible pour enquêter et recueillir plus d'informations sur l'accident », selon la source.



"Le président Barrow exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes et prie les âmes décédées de se reposer en paix", ajoute le communiqué.



A signaler que 13 sénégalais sont décédés sur les 23 qui se trouvaient à bord de l’embarcation. Selon les informations ces derniers seraient originaire pour la plus part des localités des îles du Saloum.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos