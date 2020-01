Naufrage d’une pirogue à Saint-Louis : 2 pêcheurs disparaissent en mer, 3 rescapés Encore un accident en mer survenu à Saint-Louis. Une pirogue a fait naufrage à Saint-Louis, avec 5 pêcheurs à son bord. Les 2 deux, Baye Ndiaye et Massène Ndiaye, sont portés disparus et les 3 autres ont pu être sauvés par une autre pirogue, selon la RFM. Les pêcheurs étaient partis en mer pour une journée, mais sont restés introuvables, 4 jours après. Les 4 pirogues envoyées pour leur porter secours n’avaient pu les retrouver. Les trois rescapés ont été admis à l’hôpital de Saint-Louis et feront face aux gendarmes pour les besoins de l’enquête, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 07:19 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos