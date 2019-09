Naufrage des îles de la Madeleine: Ouverture de deux enquêtes sur les circonstances du drame

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2019

Le Centre de coordination des opérations (Cco) de la marine nationale a annoncé mardi l’ouverture de deux enquêtes -(judiciaires et administrative) pour déterminer les circonstances du drame survenu lundi soir près des îles de la Madeleine.



Le patron du CCO, le capitaine de Vaisseau Oumar Wade informe que l’embarcation avait à son bord 42 personnes dont 28 sénégalais, 6 français, 2 suédois et 2 allemands.



Selon lui, le bilan fait état de 38 rescapés et de 4 corps sans vie dont un agent des parcs nationaux, un homme, une femme et un enfant.



Les rescapés qui ont été admis l’hôpital Principal à leur arrivée sur le Continent sont tous rentrés chez eux, à l’exception d’une femme et son enfant, selon le ministre de l’Intérieur, Aly Nouille Ndiaye.



