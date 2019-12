Naufrage en Mauritanie : Les Sénégalaises mortes…en images Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2019 à 14:54 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal pleure toujours ses morts du naufrage de migrants au large des côtes mauritaniennes. Parmi les défunts, on compte des filles.

58 migrants sont morts de cette embarcation en provenance de la Gambie, avec environ 150 migrants à son bord. Le bateau a sombré mercredi, au large de la Mauritanie.

Côté Sénégalais, le nombre de morts est passé de 13 à 15. Les corps sans vie n’ont pas été rapatriés et ont été enterrés sur place, a déclaré hier, le responsable des Sénégalais de Nouakchott et membre du consulat honoraire du Sénégal dans cette ville du Nord-Ouest de la Mauritanie, El Hadji Kébé.



















