Naufrage en Mauritanie : deux membres d’une même famille à Kaolack parmi les sénégalais décédés Deux garçons membres d’une même famille à Kaolack font partie des sénégalais décédés dans le naufrage du bateau en Mauritanie. Ils étaient tous les deux mariés et pères de famille sans emploi, selon leur oncle maternel, Daouda Diaw qui s’est confié sur la RFM. Il a demandé au président Macky Sall de travailler pour offrir des emplois aux jeunes et de mettre fin à ce phénomène de l’émigration clandestine.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2019 à 07:37 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos