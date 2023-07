Naufrages entre Dakar, Saint-Louis et Kafountine : 332 personnes ont péri en mer, entre juin et juillet Un drame peut en cacher un autre. Les morts en mer se multiplient du jour au lendemain. Entre fin juin et juillet, 332 personnes sont mortes dans la mer. Hier, au large de Ouakam, une pirogue a chaviré, causant la mort de 18 personnes, si l’on se fie aux dernières informations de la télévision nationale. "Tribune"

À la fin du mois de juin, trois bateaux transportant plus de 300 migrants clandestins qui ont quitté Kafountine, dans le sud du pays, à environ 1700 kilomètres de Ténériffe, l'une des îles Canaries, ont disparu dans l'océan Atlantique.



Une responsable de l'association d'aide aux migrants, Walking Borders, a indiqué qu'il y avait environ 200 migrants irréguliers sur l'un des bateaux, environ 65 sur le deuxième bateau et 60 sur le troisième.



À Saint-Louis, un chavirement d’une pirogue transportant des migrants dans la matinée du mercredi 12 juillet 2023, au large de Saint-Louis, a entraîné le décès de quatorze (14) personnes et faisant quatre (04) blessés, lit-on dans le document.



Le ministère de l’Intérieur se contente pour le moment, de présenter ses condoléances aux familles des victimes. Wait and see.













