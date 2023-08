Navétanes/Bagarre sanglante à Yeumbeul: 8 blessés, dont un grièvement atteint à l’œil, et des dégâts matériels Une violente bataille rangée sur fond d’intense rivalité a éclaté entre des supporters de l’Association sportive culturelle (Asc) Deggo et ceux de Jambar dans la commune de Yeumbeul Sud. Il y a eu huit blessés (8), dont un grièvement atteint à l’œil, et d’énormes dégâts matériels.

Ce fut une nuit d’horreur samedi dernier dans les rues de la commune de Yeumbeul Sud, où des supporters de deux équipes rivales de football Navétanes de la localité ont transformé le quartier en un vaste champ de bataille fait d’échanges de projectiles.



D'aprés les informations de LesEchos, reprises par Rewmi, la rivalité entre les deux équipes d’Asc de la même commune est un secret de polichinelle ; ceci depuis qu’une bonne frange de l’équipe Deggo (Asc mère) a quitté le navire pour aller créer une autre Asc dénommée Jambar. Les deux Asc sont le même quartier dans la commune de Yeumbeul Sud et entretiennent des rapports de voisinage footballistique conflictuels. Ils se regardent en chiens de faïence et se livrent à une terrible guerre des tranchées dans la bourgade.



Samedi dernier, l’Asc Deggo organise, sur autorisation de l’autorité sous-préfectorale de la localité, un feu de joie sur l’espace de l’école élémentaire publique Moussé Anta Diop de la commune ; une cérémonie festive qui consiste à marquer en grande pompe l’arrivée de recrues dans l’équipe de Navétanes en question. Et pendant que la fête bat son plein, des jeunes de l’équipe rivale surgissent et font dans la provocation.



Une vive dispute éclate entre des jeunes de camps opposés. S’ensuit alors une effroyable bataille rangée. Ils se battent comme des chiffonniers et échangent ensuite des pierres et autres types de projectiles dans les dédales mal éclairés du patelin. Et occasionnent des dommages collatéraux avec à la clé le vandalisme de biens appartenant à autrui. Notamment, des véhicules.



Alertés, des agents du poste de police de Yeumbeul Sud débarquent en commando et tentent vaille que vaille de rétablir l’ordre public. Ils s’interposent entre les deux parties concernées et se lancent parfois dans des courses-poursuites effrénées avec des jeunes. Lesquels jouent au chat et à la souris, se redéployent vite dans d’autres ruelles et poursuivent le combat. Qui a été prolongé au lendemain dans la commune. Bilan : huit (8) blessés, dont un grièvement atteint à l’œil. Aucune interpellation n’a été cependant signalée

