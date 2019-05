Ndella Madior Diouf: "Ce que je devais dire au dialogue national si j'avais la parole..."

Etant présente au lancement du dialogue national présidé par le Président Macky Sall, Ndella Madior Diouf n'a pas pris la parole pour partager sa vision comme l'ont fait hommes politiques. "J'allais magnifier la tenue de ce dialogue ensuite, attirer l'attention sur beaucoup de problèmes que l'on peut régler dans le pays tel que le développement. Il est nécessaire que les acteurs de développement soient impliqués vu que le Sénégal est pays pétrolier" a t-elle déclaré.

Invitée à une émission sur la 2Stv, l'ex-candidate déclarée à la présidentielle de 2019 a d'abord signifié à ses hôtes qu'il a été décidé depuis 2016 que chaque le 28 mai est une journée dédiée au dialogue national. " On l'a fait cette année et ce qui est à féliciter est que l'opposition est fortement représentée" . Si l'on veut que le Sénégal se développe, il faut dialoguer" a t-elle conclu.



